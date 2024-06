Incêndio na Alece: instituição diz que fogo foi controlado e está na fase de rescaldo

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) informou, no início da tarde desta quinta-feira (20), que o fogo que se alastrou pelo plenário da Casa foi controlado e, agora, o incêndio está na fase de rescaldo.

Chamas chegaram a ser vistas saindo pelo teto do plenário por quem passava pela Avenida Desembargador Moreira. Algumas pessoas foram atendidas em decorrência da inalação de fumaça e estão recebendo atendimento. Segundo nota da Alece, não há mortes.

O presidente do Parlamento Estadual, deputado Evandro Leitão (PT), acompanhava o desembarque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Ceará, na Base Aérea de Fortaleza, quando soube do ocorrido, por volta de 12h. Ele chegou a recepcionar o presidente, mas não seguiu para o Palácio da Abolição como previsto inicialmente para ir à sede da Assembleia.

“No momento, o trabalho está na fase de rescaldo, um processo minucioso de resfriamento do ambiente. As equipes especializadas seguem trabalhando no prédio principal da Alece para apurar as proporções dos danos”, acrescentou a comunicação do Legislativo na nota.

Os trabalhos legislativos e demais atividades que ocorriam no prédio da Assembleia Legislativa devem continuar remotamente. Mais informações devem ser repassadas em breve.

Incêndio

Informações apuradas no local indicam que o fogo teria iniciado em uma cantina da Alece. As informações não foram confirmadas pelas autoridades. A sessão plenária ainda não havia iniciado.