Adiado depoimento do vereador Sargento Reginauro na CPI das Associações Militares na AL-CE

O depoimento do vereador Sargento Reginauro (União Brasil) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a possível relação de associações de militares com o motim de PMs em 2020 foi adiado. O parlamentar seria ouvido pelos deputados, na Assembleia Legislativa do Ceará, na tarde desta quarta-feira (6), mas o momento foi remarcado para a próxima terça-feira (12), às 14h30.

O pedido de adiamento foi feito pelo relator da comissão, deputado Elmano de Freitas (PT), após ter recebido uma série de novos documentos de movimentações financeiras da Associação dos Profissionais de Segurança (APS), presidida por Sargento Reginauro na época dos motins.

"Pedi o adiamento ao presidente para que possa ter mais tempo de analisar esses documentos" disse o parlamentar. Segundo Elmano, a CPI teve acesso a extratos de cartões de crédito em nome da APS, utilizados no período do motim.

CPI

A participação do vereador será o segundo momento de depoimento após 15 sessões da comissão. Nesta terça-feira, o policial militar Cleyber Araújo, atual presidente da APS, foi o primeiro a depor. Ele participou da sessão após ter sido convidado na condição de testemunha.

Cleyber foi indagado sobre possíveis ligações políticas da entidade, sobre custeio de atos políticos pela associação e também sobre as movimentações bancárias da instituição.