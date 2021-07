À CPI da Covid, diretora técnica da Precisa nega oferta de US$ 10 por dose da Covaxin

A diretora técnica da Precisa Medicamentos Emanuela Medrades negou, em depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira (14), que a empresa tenha apresentado uma oferta de US$ 10 por dose da vacina da Covaxin ao Ministério da Saúde. O contrato final previa preço de US$ 15 por dose.

Os senadores da comissão questionaram a depoente sobre o valor do imunizante, pois em uma ata de uma reunião enviada pela pasta à CPI indicava que a vacina foi ofertada por US$ 10 a dose. O encontro, realizado em 20 de novembro, teria contado com a presença de representantes da Precisa, do então secretário-executivo Élcio Franco e outras autoridades do ministério.

Emanuela Medrades diretora técnica da Precisa Medicamentos "Essa memória de reunião foi unilateral, confeccionada pelo Ministério da Saúde e que nós, parte da reunião, não tivemos oportunidade de ler, assinar ou validar o que estava escrito. Posso garantir que não houve nenhuma oferta de 10 dólares por dose, e nós, o tempo todo, tentamos que esse produto fosse mais barato para o Brasil"

Segundo Medrades, o preço do imunizante é estabelecido pelo laboratório Bharat Biotech, que, desde do início das negociações, teria determinado os US$ 15 por dose.

Ela relatou que tentou negociar junto à Bharat para que o valor ofertado ao Ministério da Saúde ficasse abaixo de US$ 10, mas que não foi possível.

No contrato assinado pelo Ministério da Saúde em fevereiro desde ano, e intermediado pela Precisa, previa o pagamento de US$ 15 por dose da Covaxin. Os imunizantes nunca foram entregues e nem pagos pela pasta. Após denúncias de irregularidades nas negociações, em junho, ele foi suspenso.

A negociação por 20 milhões de doses da vacina envolve mais de R$ 1,6 bilhões. O dinheiro chegou a ser reservado para pagamento, mas, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, "nenhum centavo" foi efetivamente pago.

Em entrevista ao jornal O Globo, o servidor Luis Ricardo Miranda disse ter alertado o presidente Jair Bolsonaro sobre as suspeitas de irregularidades na contratação. O governo nega qualquer irregularidade na aquisição do fármaco. Segundo o deputado federal Luís Miranda, ele e o irmão encontraram o gestor do Executivo nacional em 20 de março.

Na ocasião, o político relatou à Comissão que Bolsonaro atribuiu a responsabilidade pelas irregularidades das negociações ao líder do Governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (Progressistas-PR), e disse que alertaria à Polícia Federal. No entanto, a força de segurança disse não ter encontrado registro de investigação sobre o caso.

"Foi o Ricardo Barros que o presidente falou", disse Luis Miranda em resposta à senadora Simone Tebet (MDB-MS) durante a CPI da Covid-19, após uma série de insistências feitas pelos parlamentares para ele citar o nome do deputado federal.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar o presidente pelo crime de prevaricação no caso de suspeita de corrupção na compra da Covaxin.

Logo após o nome ser citado por Luis Miranda na CPI, Ricardo Barros negou participação nas negociações da compra das vacinas Covaxin. "Não sou esse parlamentar citado, a investigação provará isso", disse o líder do governo na Câmara por meio do Twitter.