37 municípios do Ceará têm calamidade pública reconhecida pelos deputados estaduais; veja lista

A Assembleia Legislativa validou, nesta quinta-feira (8), o início ou a prorrogação do estado de calamidade pública em 37 municípios cearenses, por conta da pandemia da Covid-19. Os decretos municipais valem até 31 de dezembro deste ano.

Na semana passada, os deputados estaduais haviam aprovado a renovação do decreto estadual de calamidade no Ceará até o fim de 2021.

Com a medida, as prefeituras e o Governo do Estado podem aumentar gastos públicos sem precisar seguir limites de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e contratar serviços e comprar materiais sem licitação, entre outras permissões.

Veja a lista dos municípios em calamidade pública até 31 de dezembro de 2021:

Aiauba

Antonina do Norte

Barro

Boa viagem

Cariré

Cedro

Crateús

Cruz

Eusébio

Fortim

Groaíras

Ibiapina

Icó

Iracema

Jaguaretama

Jucás

Madalena

Maracanaú

Mauriti

Maranguape

Meruoca

Milagres

Paracuru

Paraipaba

Potengi

Salitre

Santana do Acaraú

Sobral

Solonópole

Varjota

Várzea Alegre

Milhã

Tamboril

Freicheirinha

Aratuba

Alto Santo

Jardim

A maioria dos municípios já estava em situação de calamidade pública e os decretos foram apenas prorrogados pelos deputados. Já em Alto Santo e Jardim, as prefeituras iniciaram os decretos a partir da validação da Assembleia.

Os parlamentares também aprovaram uma emenda (mudança no texto), de autoria do deputado estadual Renato Roseno (Psol), que obriga os gestores municipais a publicarem, imediatamente, nos sites das respectivas prefeituras os gastos públicos.

Legenda: Assembleia Legislativa validou decretos de calamidade pública em 37 municípios cearense por causa da pandemia Foto: Fabiane de Paula

Outros projetos

Os deputados estaduais também aprovaram nesta quinta projetos de lei enviados pelo Governo do Estado. Um deles fixa o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) na estrutura da Polícia Militar do Ceará e torno o grupamento uma política de Estado.

Os parlamentares também aprovaram Mensagem do Executivo para legalizar como política pública o Programa Estadual de Proteção Territorial e Gestão de Riscos (Proteger).

De acordo com o projeto, o objetivo é instalar bases em pontos críticos com alto índice de homicídios e assaltos. Até agora, 31 bases foram instaladas

Os deputados aprovaram, ainda, projeto que torna as escolas estaduais profissionalizantes uma política pública de Estado.