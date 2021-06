TCU afasta auditor que fez relatório com dados incorretos sobre a Covid-19

O Tribunal de Contas da União (TCU) afastou o auditor que inseriu documento com informações distorcidas sobre a Covid-19 no sistema do órgão. As informações são do site Metrópoles.

No último domingo (6), Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques incluiu dados distorcidos no sistema, que foram usados pelo presidente Jair Bolsonaro para sugerir supernotificação de óbitos pela pandemia no Brasil.

Segundo o Tribunal de Contas, o documento não é oficial e trata-se de uma “análise pessoal” do servidor. Não há informação sobre que tipo de investigação ou processo estão sobre ele até o momento.

Na última segunda-feira (7), o presidente declarou que o tribunal produziu relatório afirmando que "50% dos óbitos por Covid não foram por Covid". No mesmo dia, o órgão disse, em nota, que não elaborou o documento.

"O relatório final, que não é conclusivo, disse que em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União", declarou Bolsonaro aos apoiadores.

Legenda: No domingo (6), Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques incluiu no sistema dados distorcidos sobre a Covid-19 Foto: Reprodução YouTube

Presidente admite erro

Na terça-feira (8), o presidente admitiu que errou ao creditar ao TCU o relatório, esclarecendo que ele próprio é a fonte da informação que indicaria a “supernotificação” nos índices.

Apesar de admitir o errou, Bolsonaro sustentou, sem apresentar provas, que os números relacionados às vítimas da Covid-19 são exagerados. O presidente ainda apontou que a inflação dos indicadores seria feita pelos estados "em busca de mais dinheiro", o que, segundo ele, será investigado pela Controladoria-Geral da União (CGU).