Polêmica com TCU: cinco vezes em que afirmações de Bolsonaro foram contestadas por entidades

Na última segunda-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro declarou que um suposto relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) demonstrava que metade das mortes por Covid-19 não seriam causadas pela doença. Horas depois, no entanto, o Tribunal negou que tenha feito qualquer estudo sobre o assunto e agora está investigando um servidor por ter incluído um texto no site da Corte um documento com opiniões pessoais sobre o assunto.

Esta não foi a primeira vez que o presidente teve uma afirmação desmentida por instituições.

Desde os primeiros casos confirmados de Covid-19 no Brasil, em março de 2020, Bolsonaro foi contestado por entidades nacionais e internacionais, pelo menos, cinco vezes sobre afirmações feitas em pronunciamentos ou entrevistas.

Leia mais Política Bolsonaro admite que errou ao atribuir dado sobre inflação de mortes da Covid ao TCU

As declarações do presidente, que carecem de mais clareza e, muitas vezes, causam confusão, têm contribuído para o clima de instabilidade política no País desde 2018.

Veja os casos:

Responsabilidade na pandemia

O Supremo Tribunal Federal, criticado com frequência pelo presidente e por apoiadores foi um dos órgãos a contestar declarações de Bolsonaro. Em janeiro deste ano, o presidente afirmou que havia sido proibido de adotar “qualquer ação” contra a Covid-19 pela Corte. Em comunicado, o Tribunal, no entanto, afirmou que “é responsabilidade de todos os entes da federação adotarem medidas em benefício da população brasileira no que se refere à pandemia”. Ou seja, uma responsabilidade que cabia a estados, municípios e também à União. A narrativa presidencial, inclusive, vem desde o ano passado quando o Supremo reconheceu a autonomia de estados e municípios na adoção de medidas não farmacológicas para reduzir os casos de covid-19.

Urnas confiáveis

Mais de uma vez, o Tribunal Superior Eleitoral veio a público para confrontar a afirmação do presidente Bolsonaro de que houve fraude nas eleições de 2018 - da qual ele saiu vencedor. Sem apresentar provas, ele afirmou, em mais de uma ocasião, que ocorreram irregularidades no pleito. Em março de 2020, por exemplo, o TSE garantiu “a absoluta confiabilidade e segurança do sistema eletrônico de votação” e disse não ter sido, até hoje, “comprovado nenhum caso de fraude”. O presidente do Tribunal também veio a público rebater afirmações do presidente, em maio de 2021: “Já passou o tempo de golpes, quarteladas, quebras da legalidade constitucional”, afirmou.

Interesse em negociar com o Brasil

No final de dezembro, ao falar com apoiadores em frente ao Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou que os laboratórios não estavam interessados em vender vacinas contra a Covid-19 para o Brasil. “Pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não, não. Quem quer vender... Se eu sou vendedor, eu quero apresentar”, afirmou. No mesmo dia, a Pfizer divulgou nota dizendo que estava realizando reuniões com a Anvisa e que o processo para pedido de uso emergencial no Brasil “leva mais tempo de preparação”, mas que existia sim interesse em negociar a venda de vacinas. Já durante a CPI da Covid, no Senado, foi publicizado que a Pfizer fez inúmeras propostas ao governo federal desde julho do ano passado e que ficaram sem resposta.

Desabastecimento em Minas Gerais

A Central de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa-MG) teve de lançar nota contestando um vídeo publicado pelo presidente Bolsonaro em abril de 2020. Nele, um apoiador do presidente afirma que, no dia 31 de março de 2020, a Ceasa-MG estava com pouco movimento e que haveria um “desabastecimento”. A entidade afirmou que o vídeo foi filmado no momento da limpeza e, por isso, o galpão estava vazio. Bolsonaro apagou o vídeo e pediu desculpas: "Foi publicado em minhas redes sociais um vídeo que não condiz com a realidade para com o Ceasa/MG. Minhas sinceras desculpas pelo erro", publicou o presidente.

Resposta da OMS

Em março de 2020, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Organização Mundial da Saúde estaria defendendo o retorno ao trabalho. Ele usou apenas trechos de fala do diretor da entidade, Tedros Ghebreyesus, sem apresentar o contexto. A fala resultou em resposta de Ghebreyesus. Ele desmentiu o presidente e defendeu o cumprimento do isolamento social. “Pessoas sem fonte de renda regular ou sem qualquer reserva financeira merecem políticas sociais que garantam a dignidade e permitam que elas cumpram as medidas de saúde pública para a Covid-19 recomendadas pelas autoridades nacionais de saúde e pela OMS”, completou em publicação no Twitter.

Desmentido por aliados e ministro

Em dezembro de 2020, o presidente também foi desmentido por parlamentares governistas e pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Bolsonaro culpou Rodrigo Maia, à época presidente da Câmara dos Deputados, por não ter sido votada a Medida Provisória que estabelecia novo pagamento do 13º salário para beneficiários do Bolsa Família. Contudo, os aliados vieram a público afirmar que a MP “caducou”, ou seja, perdeu a validade, por articulação do próprio governo no Congresso Nacional, devido ao impacto da medida nos cofres públicos.