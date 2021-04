Senador Flávio Bolsonaro sofre acidente de quadriciclo na Praia da Taíba (CE)

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) sofreu um acidente de quadriciclo na Praia da Taíba, neste sábado (17). A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante confirmou o atendimento do filho do presidente Jair Bolsonaro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pecém, unidade de saúde pública plantonista da região.

Flávio Bolsonaro sofreu luxação na clavícula e foi liberado com imobilização. O senador passava o fim de semana em um hotel luxo na região acompanhado da sua esposa.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do senador e aguarda mais informações.

Legenda: Senador recebeu atendimento médico em UPA Foto: Agência Brasil

A viagem de Flávio ao Ceará ocorre em um momento crítico da pandemia da Covid-19 no Estado, que vive lockdown aos fins de semana.