Veja quem são os senadores que irão integrar a CPI da Covid

Após a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a gestão dos governos Federal, estadual e municipal no combate à pandemia de Covid-19, os partidos já ndicaram os senadores que farão parte da comissão.

A CPI terá 11 membros titulares e 7 suplentes, que foram definidos pelas siglas. Cada bloco partidário terá o número de membros compatível com a participação proporcional no Senado. Dois titulares são do Ceará: Tasso Jereissati (PSDB-CE) e Eduardo Girão (Pode-CE).

Veja a lista:

Titulares

Eduardo Braga (MDB-AM) Renan Calheiros (MDB-AL) Ciro Nogueira (PP-PI) Otto Alencar (PSD-BA) Omar Aziz (PSD-AM) Tasso Jereissati (PSDB-CE) Eduardo Girão (Pode-CE) Humberto Costa (PT-PE) Randolfe Rodrigues (Rede-AP) Marcos Rogério (DEM-RO) Jorginho Mello (PL-SC)

Suplentes

Jader Barbalho (MDB-PA) Luis Carlos Heinze (PP-RS) Angelo Coronel (PSD-BA) Marcos do Val (Pode-ES) Rogério Carvalho (PT-SE) Alessandro Vieira (Cidadania-SE) Zequinha Marinho (PSC-PA)

