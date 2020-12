Sarto define comando de IJF, AMC, Agefis e outros órgãos; veja nomes

O prefeito eleito Sarto Nogueira (PDT) já definiu os nomes que irão comandar órgãos do segundo escalão da Prefeitura de Fortaleza. Foram escolhidos os chefes da Guarda Municipal, Defesa Civil, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Agência de Fisalização da Capital (Agefis) e do Instituto Dr. José Frota (IJF). O anúncio do novo secretariado foi feito na última quarta-feira (30).

Legenda: Riane Azevedo segue no comando do IJF Foto: Divulgação

Dos cinco nomes, apenas a atual superintendente do IJF, Riane Azevedo, seguirá no cargo. Ela é médica anestesista e integra os quadros do hospital desde 1993. Os outros quatro integraram a gestão Roberto Cláudio (PDT), mas não no comando dos órgãos para qual foram designados.

Legenda: Juliana Coelho é a primeira mulher à frente da AMC Foto: Divulgação

A engenheira civil Juliana Coelho irá assumir a superintendência da AMC. Ela ingressou no órgão em 2004, onde exerceu os cargos de estagiária, técnica de trânsito, gerente de controle e operação e chefe de Divisão. Coelho tamém já foi professora substituta da Universidade Federal do Ceará e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Primeira mulher a ocupar o comando da AMC, ela era a responsável pelo Controle de Tráfego em Área de Fortaleza (CTAFOR).

Legenda: Laura Jucá ocupará a superintendência da Agefis Foto: Divulgação

Na superintendência da Agefis, quem assume é a administradora Laura Jucá. Ela também já integrou a equipe da Agência nas funções de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e de superintendente interina.

Legenda: Marcílio Linhares Távora será o diretor geral da Guarda Municipal Foto: Divulgação

Na Guarda Municipal, a diretoria geral do órgão ficará a cargo de Marcílio Linhares Távora, inspetor do órgão há 17 anos. Marcílio é graduado em Geografia, com especialização em gestão pública.

Legenda: Régis Tavares foi o escolhido para chefiar a Defesa Civil Foto: Divulgação

Já na coordenadoria da Defesa Civil quem assume é o engenheiro civil Régis Tavares. Ele já foi titular das Secretarias Regional I e VI e atualmente era superintende da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor).