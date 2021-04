Defesa de direitos indígenas é desafio para vereadores de povos originários no Ceará

Vicentinho Vereador - etnia Potiguara

"Como vereador, já consegui o reconhecimento das quatro etnias existente no município e a nomenclatura das aldeias indígenas. Procuro estar atento para atender todas as demandas do movimento indígena em termo local. Minhas bandeiras de luta são muitas, mas a Educação diferenciada e a Saúde são as principais"