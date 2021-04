CPI da Covid se reúne nesta quinta-feira (29) para votar requerimentos e plano de trabalho

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid volta a se reunir nesta quinta-feira (29) para votar o plano de trabalho e requerimentos apresentados por senadores. A sessão está marcada para começar às 9h.

O relator Renan Calheiros (MDB-AL) apresentou, na terça-feira (27), o plano inicial de trabalho e propôs a convocação o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e de três ex-ministros da pasta: Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello.

O sistema do Senado indicava que 288 requerimentos foram apresentados pelos parlamentares até o início da manhã desta quinta-feira.

Parte desses pedidos, apresentada por senadores aliados do governo, segundo os dados da CPI, foi elaborada por uma servidora do Palácio do Planalto.

A CPI foi instalada na terça-feira, com a eleição do senador Omar Aziz (PSD-AM) para a presidência e de Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para a vice. O presidente indicou Renan Calheiros como relator da CPI.