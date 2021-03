Câmara de Fortaleza aprova refinanciamento de dívidas e deve beneficiar 54,7 mil contribuintes

Vereadores de Fortaleza aprovaram, nesta quarta-feira (31), a criação do Programa de Refinanciamento de Dívidas durante a pandemia (Refis-Covid).

A proposta era uma das medidas previstas no Projeto de Lei nº 187/2021, que também suspende a cobrança de taxas e prorroga o pagamento de tributos. Ao todo, o benefício deve atender 54,7 mil contribuintes de 52 atividades econômicas diferentes.

A proposta foi encaminhada à Casa pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), como parte de um pacote de medidas para amenizar os efeitos da crise provocada pela pandemia da Covid-19. A ele caberá agora sancionar o projeto.

O texto permite a renegociação de dívidas no Município com até 100% de desconto nas multas e juros. Conforme o projeto de lei aprovado, os créditos tributários gerados até 31/12/20, independente da fase de cobrança, poderão receber descontos progressivos para pagamentos à vista e parcelados.

A mensagem inicial encaminhada pelo Executivo municipal recebeu uma emenda de autoria do vereador Jorge Pinheiro (PSDB). O aditivo aumentou o percentual de desconto sobre o parcelamento das dívidas.

100% se o montante do crédito tributário for pago à vista até o final do primeiro mês de vigência do programa;

95% se o montante do crédito tributário for pago à vista até o final do segundo mês de vigência do programa;

90% se o montante do crédito tributário for pago à vista até o final do terceiro mês de vigência do programa;

80% se o montante do crédito tributário for pago em até três parcelas mensais e consecutivas;

70% se o montante do crédito tributário for pago em até cinco parcelas mensais e consecutivas;

60% se o montante do crédito tributário for pago em até dez parcelas mensais e consecutivas;

50% se o montante do crédito tributário for pago em até 15 parcelas mensais e consecutivas;

40% se o montante do crédito tributário for pago em até 25 parcelas mensais e consecutivas;