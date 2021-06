Câmara autoriza contratação de profissionais da saúde para acelerar vacinação na Capital

Vereadores de Fortaleza aprovaram em sessão extraordinária, nesta quarta-feira (9), projeto de lei enviado pelo prefeito José Sarto (PDT) que autoriza que profissionais de saúde a serem contratados para prestação de serviços no enfrentamento à Covid-19 possam atuar para acelerar a vacinação na Capital. A proposta foi votada em regime de urgência.

O texto altera uma lei de março de 2021 e estabelece que pessoas contratadas sob credenciamento para prestação de serviços nas áreas de combate à Covid-19 possam também atuar para agilizar o processo de imunização, integrando as equipes de vacinação da Prefeitura.

Para dar celeridade ao processo, a comissão conjunta de Saúde e Constituição e Justiça apreciou a matéria já na manhã desta quarta.

Com vereadores em modo presencial e virtual, a Mensagem da Prefeitura de Fortaleza foi aprovada em plenário na sequência.

Relator da comissão, o vereador Gardel Rolim (PDT), que é líder do Governo na Câmara, destacou que, uma vez acelerando a vacinação, serão abertos caminhos, por exemplo, para a retomada mais segura das aulas presenciais e de eventos na Cidade.

Na Mensagem enviada ao Legislativo, a Prefeitura justifica o pedido de autorização alegando que “a sobrecarga excepcional de trabalho e a necessidade de formação de equipes multidisciplinares em todas as unidades de saúde que lidam com a Covid-19 vêm trazendo sérios desafios”.

O Executivo diz ainda que a vacinação em Fortaleza precisa contar com “esses mesmos profissionais, permitindo uma ação mais concentrada e rápida com impacto direto no número de casos, em especial os de maior gravidade".

Legenda: Vereadores aprovaram a matéria em regime de urgência, durante sessão extraordinária nesta quarta (9) Foto: Felipe Azevedo

Vacinação em Fortaleza

Parte do público de 44 anos será agendada para receber a vacina contra Covid-19 na próxima semana, segundo a gestão municipal.

As listas serão divulgadas no site da Prefeitura e também é possível verificar o cadastro pelo portal do Vacine Já.

"A gente já tem agendamento até a idade de 45 anos para a próxima semana. 44 anos também, um pedacinho desse público já foi agendado", afirmou o coordenador da Rede de Atenção Primária e Psicossocial, Erlemus Soares, em transmissão nas redes sociais.

Vacinação no Ceará

O público de 18 a 59 anos no Ceará pode ser vacinado contra a Covid-19 com a primeira dose até o fim de agosto.

A projeção foi anunciada na terça (8) pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), que considera o total de cadastrados, as negociações de compra direta de imunizantes e o recebimento regular enviado pelo Ministério da Saúde.

Para receber a vacina contra a Covid-19, os cearenses precisam se cadastrar na plataforma Saúde Digital. É de lá que as prefeituras acessam os dados do público e realizam o agendamento.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e de acordo com as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao seu dia do atendimento.