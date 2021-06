Ceará recebe 151 mil doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19

O governo do Ceará recebeu, na manhã desta quarta-feira (9), mais 151 mil doses da vacina AstraZeneca contra o novo coronavírus. O desembarque da 33ª remessa ocorreu no Aeroporto Internacional de Fortaleza. A informação foi compartilhada nas redes sociais do governador Camilo Santana.

"As vacinas serão repassadas aos nossos municípios para a sequência do programa de imunização dos cearenses. Um ótimo dia a todas e a todos", declarou o chefe do Executivo estadual. em rede social.

Foto: Helene Santos/Governo do Estado

Nessa terça-feira (8), o Estado recebeu 97.110 doses da Pfizer/BioNTech. Os imunizantes foram enviados à Central de Armazenamento e Distribuição, de onde seguirão para os municípios.

Plano de vacinação

A Secretaria da Saúde (Sesa) estima vacinar a população em geral já cadastrada, de 18 a 59 anos, até o fim de agosto com a primeira dose (D1). A projeção considera as negociações de compra direta de imunizantes e o envio regular do Ministério da Saúde.

Conforme a plataforma Saúde Digital, até a última segunda-feira (7), 1.243.049 de pessoas nessa faixa etária haviam feito o cadastro da imunização.

"Existe uma projeção de vacinar a população em geral dessa faixa etária, com primeira dose, até o fim do mês de agosto, se todos os cenários forem favoráveis", confirma a Pasta.

LOTES RECEBIDOS PELO CEARÁ

1º Lote (18/1/2021) 229.200 doses - CoronaVac/Sinovac

2º Lote (23/1/2021) 72.500 doses - Oxford/AstraZeneca

3º Lote (25/1/2021) 33.200 doses - CoronaVac/Butantan

4º Lote (6/2/2021) 115.000 doses - CoronaVac/Butantan

5º Lote (24/2/2021) 80.500 doses - Oxford/AstraZeneca

6º Lote (24/2/2021) 49.200 doses - CoronaVac/Butantan

7º Lote (3/3/2021) 115.600 doses - CoronaVac/Butantan

8º Lote (10/3/2021) 109.800 doses - CoronaVac/Butantan

9º Lote (17/3/2021) 187.400 doses - CoronaVac/Butantan

10º Lote (20/3/2021) 162.600 doses - CoronaVac/Butantan e 20.250 doses - Oxford/AstraZeneca

11º Lote (26/3/2021) 124.400 doses - CoronaVac/Butantan e 33.700 doses - AstraZeneca

12º Lote (1º/4/2021) 371.750 doses - 344 mil doses de CoronaVac e 27.750 de AstraZeneca

13º lote (8/4/2021) 170.450 doses - 91.250 doses de AstraZeneca e 79.200 da CoronaVac

14º lote (16/4/2021) 234.700 doses - 141.500 da AstraZeneca e 93.200 da CoronaVac

15º lote (23/4/2021) 128 mil doses - 103 mil doses da AstraZeneca e 25 mil da CoronaVac

16º lote (29/4/2021) 192.050 doses - 3,8 mil doses da CoronaVac e 188.250 da AstraZeneca

17º lote (1º/5/2021) 11,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

18º lote (3/5/2021) 15.550 doses da Pfizer/BioNTech e 255.750 doses de Oxford/AstraZeneca

19º lote (6/5/2021) 162.100 doses - Oxford/AstraZeneca

20º lote (7/5/2021) 28 mil doses - CoronaVac/Butantan

21º lote (7/5/2021) 11 mil doses - CoronaVac/Butantan

22º lote (10/5/2021) 45.690 doses - Pfizer/BioNTech

23º lote (13/5/2021) 70 mil doses - CoronaVac/Butantan e 103.750 doses - Oxford/AstraZeneca

24º lote (14/5/2021) 41,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

25º lote (15/5/2021) 25.020 doses - CoronaVac/Butantan

26º lote (18/5/2021) 240,2 mil doses - Oxford/AstraZeneca

27º lote (18/5/2021) 25.740 doses - Pfizer/BioNTech

28º lote (26/5/2021) 231.500 - Oxford/AstraZeneca

29º lote (26/5/2021) 24.570 - Pfizer/BioNTech

30º lote (02/06/2021) 243.250 - Oxford/AstraZeneca

31º lote (03/06/2021) 24.570 - Pfizer/BioNTech

32º lote (08/06/2021) 97.110 - Pfizer/BioNTech