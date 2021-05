Bruno Covas tem piora e quadro de saúde é 'irreversível', aponta boletim médico

Bruno Covas (PSDB), prefeito de São Paulo, teve piora e está internado sob o efeito de sedativos e analgésicos, segundo boletim médico divulgado pela Prefeitura. O quadro clínico é considerado irreversível.

Conforme nota divulgada às 19h30 desta sexta-feira (14), o chefe do Executivo paulista está acompanhado de familiares no quarto do Hospital Sírio-Libanês. Covas é pai de Tomás, de 15 anos.

Covas está internado na unidade em São Paulo, desde o último dia 2 de maio. Ele enfrenta um caso de metástase óssea no sistema digestivo, quando o câncer se espalha pelo organismo.

"Ele está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. David Uip, Dr. Artur Katz, Dr. Tulio Eduardo Flesch Pfiffer, Prof. Dr. Raul Cutait e pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho", diz o boletim médico.

No dia 4 de maio, o prefeito de SP havia recebido alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi encaminhado a um leito semi-intensivo. Ele tratou uma hemorragia identificada no local do tumor original, na passagem do esôfago para o estômago

Licenciamento da Prefeitura

O prefeito paulista resolveu se licenciar do cargo após a última internação. O vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), assumiu interinamente a Prefeitura no dia 3 de maio.

Covas trata câncer desde 2019

Em outubro de 2019, Bruno Covas foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer maligno, situado na região do cárdia, na transição do esôfago para o estômago. Na ocasião, também foi descoberta uma metástase no fígado e uma lesão no linfonodo.