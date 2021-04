Bruno Covas, prefeito de São Paulo, descobre novos focos de câncer nos ossos e no fígado

Novos focos de câncer no fígado e nos ossos apareceram em exames de Bruno Covas, prefeito de São Paulo. Boletim médico foi divulgado nesta sexta-feira (16), após internação no Hospital Sírio-Libanês nessa quinta (15).

O chefe do Executivo de SP se internou para exames de controle do câncer no sistema digestivo, que ele trata desde 2019. "Portanto, foram necessários ajustes no tratamento. Amanhã, está prevista a continuidade da quimioterapia, adicionando imunoterapia", diz o boletim.

Covas está "clinicamente bem", e não apresenta sintomas, estando apto a seguir com atividades pessoais e profissionais após liberação.

O prefeito está sendo acompanhado por equipes coordenadas pelos médicos David Uip, Artur Katz, Tulio Eduardo Flesch Pfiffer e Roberto Kalil Filho.

Tratamento

Em fevereiro, Covas teve um novo nódulo no fígado descoberto. Na ocasião, a equipe médica do prefeito disse que o câncer no sistema digestivo que ele trata desde 2019 conseguiu "ganhar terreno", mas que o novo nódulo encontrado no fígado do prefeito é menor que o encontrado há quase dois anos, de acordo com resultados de novos exames.

Câncer no fígado

O câncer do prefeito originou-se na cárdia, uma válvula no trato digestivo, e depois afetou também o fígado. Ele iniciou tratamento ainda em 2019 e evita, desde então, afastar-se de suas funções na prefeitura, limitando suas licenças médicas. No ano passado, foi reeleito para mais quatro anos de mandato.

Entre outubro de 2019 e fevereiro último, o prefeito fez oito sessões de quimioterapia. As lesões cancerígenas regrediram, mas não desapareceram por completo.