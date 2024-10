Vila Galé realiza mutirão de emprego com abertura de 80 vagas para resort em Caucaia

A rede Vila Galé irá organizar um mutirão de contratação para compor a equipe do Vila Galé Collection Sunset Cumbuco, o primeiro resort da linha Collection que chega em Caucaia em novembro. Ao todo são 80 vagas para os setores de recepção, manutenção, governança, cozinha, bares e restaurantes, animação e SPA.

Os interessados deverão se inscrever em um formulário de recrutamento prévio. Nele será possível escolher o dia para participar da seleção: quinta-feira (10) ou sexta-feira (11).

Em ambos os dias, a seleção irá ocorrer das 9h às 14h, com limite de entrada até as 9h30. Os participantes devem levar documento com foto e currículo impresso.

Na seleção também há oportunidades para cargos de liderança e operacional. A coordenadora de Treinamento e Seleção, Marina Mendonça, explica que ter experiência em posições de gestão é um diferencial para estas vagas.

“A experiência será um critério importante, pois precisamos de formadores. Já nossas demais vagas são voltadas para pessoas interessadas em desenvolver habilidades, que gostem de trabalhar em equipe e atender ao público”, completa.

O Vila Galé Cumbuco está localizado na rua Lagoa das Rosas, s/n - 05, no bairro Capuan. O resort será o terceiro empreendimento da rede no estado do Ceará e o 11º no Brasil. O empreendimento contará com 116 apartamentos de diversas tipologias e capacidades, incluindo quartos infantis NEP Kids com escorregador.