Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (4)

O Ceará tem concursos e seleções públicas com inscrições abertas nesta segunda-feira (4). São selecionados candidatos para cargos com ensino médio e nível superior. Os salários variam até R$ 20 mil.

Prefeitura de Fortim

A Prefeitura de Fortim abriu uma vaga para pessoas com deficiência (PCD) e mais 10 de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Combate às Endemias.

>> Confira o edital

A seleção está aberta até o dia 13 de setembro no site da Consulpam. A remuneração é de R$ 2.424, com 40 horas semanais de jornada.

Prefeitura de Mauriti

A Prefeitura de Mauriti está com um processo seletivo para o preenchimento de 25 vagas em caráter temporário. O período de inscrição vai até sexta-feira (8), de forma presencial na rua José Leite da Costa, Bairro Serrinha, entre 8h e 14h.

As oportunidades são para a Secretaria Municipal de Assistência Social, e é necessário que os candidatos tenham entre níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.200 e R$ 2.500.

As vagas são as seguintes:

Assistente Social (3);

Psicólogo (3);

Advogado (2);

Auxiliar de Serviços Gerais (6);

Cozinheiro (3);

Digitador do Cadastro Único (2);

Orientador Social (3);

Agente Administrativo (3).

Professor da UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está com processo seletivo aberto para uma vaga no cargo de Professor Visitante da categoria pleno em Fortaleza, com doutorado. A área de atuação é Análise de Dados Longitudinais Espacial e Temporal. O docente será vinculado à Pós-Graduação em Modelagem e Métodos Quantitativos

O profissional terá 40 horas semanais de trabalho, em regime de dedicação exclusiva, com uma remuneração de R$ 20.343,37.

Os candidatos devem se inscrever até as 17h de sexta-feira (8), com envio de formulário e documentos ao e-mail mmq@dema.ufc.br.

Segundo a UFC, "a categoria pleno é destinada a candidatos que obtiveram seu título de doutor por tempo igual ou superior a 10 anos, com produção acadêmica relevante e consistente, equivalente a de pesquisador de produtividade do CNPq nível 1C e 1D, segundo critérios da área de conhecimento específica à qual pertence o programa de pós-graduação.

Professora da UFCA

A Universidade Federal do Cariri (UFCA), abriu um processo seletivo para o preenchimento de dois professores substitutos para o campus de Juazeiro do Norte. O "setor de estudo/unidade curricular" é o de Estado, Direito Público e Direito Privado e Ensino de Libras e suas literaturas

A remuneração varia entre R$ 4.070,63 e R$ 5.350,37, com uma carga horária de 40 horas por semana. Os candidatos devem ter graduação ou licenciatura na área, e também mestrado.

As inscrições são até 18 de setembro, no site da UFCA. A taxa de inscrição tem valor de R$ 101 a R$ 133.

Estágio e trainee no Grupo Boticário

O Grupo Boticário abriu inscrições para o Programa de Estágio e Trainee 2024. Os interessados devem se inscrever através do site do projeto até o dia 22 de setembro.

Os estagiários selecionados receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 2.068, enquanto os trainees receberão um salário de R$ 8 mil.

As pessoas que desejarem participar do processo seletivo poderão residir em qualquer localidade do Brasil, já que as vagas possuem modelos de trabalho flexíveis — sendo eles de forma remota, híbrida ou presenciais.

Para as vagas de estágio, poderão se inscrever estudantes de graduação com formação a partir de dezembro de 2024. Já as vagas de trainee deverão ser preenchidas por candidatos formados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2023. Os candidatos selecionados darão início ao programa em janeiro de 2024.