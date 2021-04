Serasa oferta 70 vagas de emprego em home office na área de tecnologia

A Serasa está ofertando 70 vagas de emprego na área de tecnologia, em modelo home office. Há oportunidades para os segmentos de programação, especialista em inteligência artificial, machine learning, entre outros.

Para se habilitar para uma das vagas, é necessário se inscrever no site, em que também há todas as oportunidades abertas no momento.

“Estamos crescendo em um ritmo acelerado e não pensamos em diminuir. Nós buscamos pessoas inquietas, inconformadas e que fazem acontecer e oferecemos um ambiente inovador, dinâmico e cheio de oportunidades de crescimento” conta o diretor de RH e operações da Serasa, Eduardo Brach.

Entre os requisitos para se tornar um profissional da empresa estão os valores de autonomia, capacidade de execução, ambição, senso de dono e resiliência.