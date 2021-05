Rede Cuca abre mais de mil vagas para cursos de artes, tecnologias e idioma; veja a lista

A Rede Cuca terá 64 cursos gratuitos online, neste mês de maio, para pessoas de 15 a 29 anos, em Fortaleza. Ao todo, são 1.075 vagas. As inscrições poderão ser realizadas entre esta terça (4) e quarta-feiras (5), a partir das 8 horas.



As matrículas devem ser feitas através de formulário eletrônico, no Portal da Juventude. No primeiro dia, será destinada à inscrição para as áreas de formação e tecnologia. Já na quarta, inicia-se inscrição para capacitação em artes, trabalho, empregabilidade e comunicação.

Entre os cursos, estão formações de fotografia (básica, para retratos e de gastronomia), formação em desenho para iniciantes, produção de vídeos publicitários para web e inglês para o mercado de trabalho.

Há também aulas de balé, jazz e teatro.

Quem pode se matricular

As vagas são voltadas para jovens entre 15 e 29 anos, mas existem formações direcionadas para maiores de 18 anos.

Para se matricular, é necessário fazer o cadastro no Portal da Juventude e ter e-mail e CPF válidos.

Em quantos cursos é possível se matricular

Cada aluno poderá participar de um curso por mês. Caso as vagas sejam preenchidas, os interessados poderão ficar no cadastro de reservas para possível liberação de novas vagas.

Os jovens que se matricularem em mais de uma turma da mesma coordenação no mês, serão contactados pelo setor de cadastro e busca ativa para perguntar em qual turma deseja permanecer e qual terá a vaga liberada.

O que é necessário para fazer os cursos

Ter número de WhatsApp válido e e-mail ativo

Acesso à internet Wifi

Acesso a celular, tablet ou computador no horário da aula

Como serão as aulas

Os matriculados serão adicionados a um grupo do WhatsApp para receber o material e os links de acesso às aulas, que são ministradas em uma plataforma de conversas em vídeo online.

Os jovens poderão interagir com o professor por áudio e vídeo durante a aula.