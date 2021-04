Uece oferta 22 cursos gratuitos nas áreas da arte e cultura; saiba como se inscrever

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com as inscrições abertas, até sexta-feira (30), para 22 cursos gratuitos em diversas áreas, como música, literatura, dança, teatro, fotografia e economia criativa.

As formações fazem parte da ação Janelas Formativas, projeto organizado pelo Instituto BR e a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE) por meio da Lei Aldir Blanc no Ceará.

A ação pretende criar um espaço mais abrangente e voltado para pessoas que querem aprender algo novo ou expandir os conhecimentos na sua área de forma prática a partir de cursos de curta duração.

Como se inscrever

Os interessados em se candidatar a uma das vagas devem se inscrever através do site do projeto. A classificação dos participantes para cada curso será por ordem de inscrição.

Após o preenchimento das vagas, será aberta uma lista de espera para os interessados em possíveis vagas remanescentes.

Cursos disponíveis

Capoeirarte Cultura e Cidadania

Carga Horária: 40h

Período: 03 a 28 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 15h30 às 17h30

Número de Vagas: 20

Classificação: Acima de 16 anos

O teatro como ferramenta educacional

Carga Horária: 40h

Período: 03 a 28 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 15h30 às 17h30

Número de Vagas: 15

Classificação: a partir de 16 anos

As Múltiplas Faces do Palhaço

Carga Horária: 40h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 13h30 às 17h30

Número de Vagas: 15

Classificação: a partir de 16 anos

Curso de Automaquiagem Cênica para atores e não atores

Carga Horária: 20h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 10h30 às 12h30

Número de Vagas: 20

Classificação: a partir de 16 anos

Corpo Aliado

Carga Horária: 20h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 08h30 às 10h30

Número de Vagas: 10

Classificação: a partir de 18 anos

Guerra de imagens, paisagens e imaginários

Carga Horária: 20h

Período: 03 a 07 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 13h30 às 17h30

Número de Vagas: 20

Classificação: a partir de 16 anos

Papo de tambor: vivenciando nossa história

Carga Horária: 40h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 13h30 às 17h30

Número de Vagas: 20

Classificação: Acima de 16 anos com interesse na história e manifestações culturais afrodescendentes

Dissecções entre Arte, Cultura e Criação

Carga Horária: 20h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 08h30 às 10h30

Número de Vagas: 10

Classificação: a partir de 16 anos

Canto Popular e Técnica Vocal: conhecendo a voz

Carga Horária: 20h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 08h30 às 10h30

Número de Vagas: 15

Classificação: a partir de 18 anos

Introdução e Criação do Desenho de Moda

Carga Horária: 20h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 08h30 às 10h30

Número de Vagas: 20

Classificação: a partir de 16 anos

Lado a lado: escritores e escritoras na literatura cearense

Carga Horária: 20h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 13h30 às 15h30

Número de Vagas: 40

Classificação: a partir de 18 anos

Oficina Teatral Reflexo Iniciação

Carga Horária: 20h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 13h30 às 15h30

Número de Vagas: 25

Classificação: a partir de 15 anos

Como Se tornar um Malabarista – Módulo Live

Carga Horária: 20h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 13h30 às 15h30

Número de Vagas: 10

Classificação: de 12 a 70 anos

Construção de instrumentos musicais com materiais alternativos

Carga Horária: 20h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 10h30 às 12h30

Número de Vagas: 15

Classificação: a partir de 15 anos

Precisamos rever tudo – mulheres artistas na contemporaneidade brasileira

Carga Horária: 20h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 10h30 às 12h30

Número de Vagas: 15

Classificação: a partir de 16 anos

A Memória dos Afetos: Teatro na Terceira Idade

Carga Horária: 20h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 08h30 às 10h30

Número de Vagas: 20

Classificação: a partir de 60 anos

Dominando o Campo Harmônico

Carga Horária: 20h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 13h30 às 15h30

Número de Vagas: 20

Classificação: Pessoas que já tenham conhecimento prévio de acordes maiores e menores, com mais de 14 anos

Construindo Narrativas através da Estética do Biodrama

Carga Horária: 20h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 13h30 às 15h30

Número de Vagas: 20

Classificação: a partir de 16 anos

Virtuvivência de Dança contemporânea: vitalidades do movimento

Carga Horária: 40h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 08h30 às 12h30

Número de Vagas: 30

Classificação: Acima de 15 anos, alunos de ensino fundamental ou médio, alunos de projetos sociais, arte educadores, educadores sociais e público em geral.

Mini curso fundamentos básicos de produção cultural e economia criativa

Carga Horária: 20h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 10h30 às 12h30

Número de Vagas: 25

Classificação: a partir de 15 anos

Forró de K

Carga Horária: 40h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 08h30 às 12h30

Número de Vagas: 50

Classificação: entre 18 e 40 anos

Teatro Memória e Ancestralidade

Carga Horária: 20h

Período: 03 a 14 de maio (Segunda a sexta)

Horário: 15h30 às 17h30

Número de Vagas: 25

Classificação: a partir de 18 anos