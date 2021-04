SINE/IDT retoma atendimento presencial em todo o Estado a partir de segunda (26)

As unidades de atendimento do Sistema Nacional de Emprego/Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) retomarão o atendimento presencial em todo o Estado a partir desta segunda-feira (26). Até então, a rede estava operando de forma presencial apenas nas unidades localizadas nos Vapt Vupt e na Casa do Cidadão do Shopping Benfica.

Para ter acesso a serviços como cadastro ou encaminhamento para o mercado de trabalho, bem como para habilitação do Seguro-Desemprego, os trabalhadores devem agendar o atendimento previamente pelo portal do instituto para evitar aglomerações nas unidades. As unidades funcionarão de 8h às 17h.

“Estaremos oferecendo nossos serviços para dar todo o suporte necessário aos trabalhadores que buscam se inserir ou reinserir no mercado de trabalho nesse momento. Dessa forma, além do atendimento presencial, estaremos mantendo também o atendimento virtual ou remoto, como forma de ampliar a rede de trabalhadores atendidos”, informou o presidente do ID, Vladyson Viana.

Segundo o instituto, a recepção dos trabalhadores seguirá todas as orientações e protocolos previstos pelas autoridades sanitárias. Além do agendamento para evitar aglomeração nas unidades, serão mantidos os distanciamentos necessários e todos devem usar máscaras.