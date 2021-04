Concursos e seleções no Ceará têm mais de 700 vagas com salários de até R$ 8,2 mil

O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) abriu inscrições para cinco concursos públicos e processos seletivos simplificados, com 2,6 mil vagas em todo o País, sendo 706 no Ceará. Os salários vão de R$ 1.100 a R$ 8.293.

Ao todo, 411 oportunidades são para início imediato e 56 de cadastro reserva, nos municípios de Pentecoste e Quixadá. Dentre as vagas, estão cargos de:

Eletricista

Motorista

Auxiliar de enfermagem

Agente administrativo

Técnico em informática,

Assistente social

Professor

Fisioterapeuta

Engenheiro

Dentista

Médico

Saiba os detalhes do concurso em Pentecoste

Quantas e quais vagas em Pentecoste

A Prefeitura Municipal de Pentecoste tem processo seletivo aberto para 295 vagas imediatas e 295 de cadastro reserva (todas temporárias) para 62 cargos que exigem do Ensino Fundamental incompleto ao Nível Superior.

>> Veja todas as vagas

Qual o salário

Os salários iniciais variam de R$ 1.100 a R$ 8.200.

Como e quando realizar a inscrição

Os interessados têm até o próximo dia 26 de abril para se inscreverem. As taxas custam R$ 65, R$ 95 e R$ 120, dependendo do cargo pleiteado.

Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site, nos prazos estipulados para cada certame.

Saiba os detalhes do concurso em Quixadá

Quantas e quais vagas em Quixadá

Para o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá são disponibilizadas 116 vagas imediatas em 48 diferentes cargos do Ensino Fundamental ao Superior.

>> Veja todas as vagas

Salário

Os salários iniciais vão de R$ 1.100 a R$ 4.672.

Como e quando realizar a inscrição

As inscrições podem ser feitas até 17 de maio e as taxas são de R$ 70, R$ 100 e R$ 130, dependendo do cargo.

Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site nos prazos estipulados para cada certame.

Nordeste

No Maranhão, o Creci tem concurso aberto para seis vagas imediatas e 30 de cadastro reserva para cinco cargos de níveis médio e superior, com salários entre R$ 1.285 e R$ 1.942. As inscrições, que custam R$ 80 e R$ 120, terminam no dia 10 de maio.

Já para a Prefeitura Municipal de Verdejante, em Pernambuco, são disponibilizadas 126 vagas imediatas e 645 de cadastro reserva para 41 cargos dos níveis fundamental, médio e superior, com salários iniciais que podem chegar a R$ 2,5 mil.

As taxas de inscrições variam entre R$ 70 e 100 e o prazo de inscrições se encerra em 10 de maio.