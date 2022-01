Quer ganhar até R$ 4 mil? Concurso do IBGE inscreve até hoje para mais de 200 mil vagas no Brasil

Terminam nesta sexta-feira (21), às 16h, as inscrições do processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com mais de 200 mil vagas distribuídas em mais de 5,2 mil cidades em todo o País.

O IBGE fará o Censo Demográfico em 2022 e, para isso, preencherá no total 206.891 vagas para Recenseadores e Agentes Censitários.

A remuneração pode chegar até R$ 4 mil e cabe a Fundação Getúlio Vargas a coordenação do certame.

Dois editais detalham as normas para as vagas

Ao todo, dois editais - 09/2021 e 10/2021, trazem as normas da seleção para 206.891 candidatos para a realização do Censo 2022. Ao todo, o processo seletivo tem:

183.021 vagas de recenseador

18.420 de agente censitário supervisor (ACS)

5.450 para agente censitário municipal (ACM)

Agora, depois das inscrições serem prorrogadas até 21 de janeiro, as provas previstas inicialmente para março deste ano somente irão ocorrer no dia 10 de abril. O cronograma completo sofreu alterações, como também a divulgação do resultado final que só ocorre em maio.

Conheça salário e requisitos para os três cargos da seleção

O Agente Censitário Municipal (ACM) exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. O salário será de R$ 2.100,00, por jornada de trabalho de 40 horas por semana.

Já o cargo de Agente Censitário Supervisor (ACS) tem exigência de idade mínima de 18 anos e também ensino médio completo. O vencimento é R$ 1.700,00 também por 40 horas na semana.

Haverá ainda auxílio-alimentação de R$ 458,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais ao tempo de trabalho. A previsão de duração dos contratos de agentes é de até cinco meses.

A função de Recenseador receberá salário por produção, calculada por setor censitário, podendo chegar até R$ 4 mil no mês.

Ao todo, há vagas para 5.297 cidades em todo o País e você pode ver como estão distribuídas. No Ceará, todos os 184 municípios estão contemplados e, a exemplo, em Fortaleza são mais de 250 vagas.

Como funciona o cálculo do salário para Recenseador

A remuneração do Recenseador tem variação, conforme a taxa fixada por unidades recenseadas, que são os domicílios urbanos e/ou rurais, além de:

tipo de questionário (básico ou amostra),

número de pessoas recenseadas

registro no controle da coleta de dados.

O IBGE divulgou um simulador para que o candidato escolha uma cidade e veja a provável remuneração.

A jornada de trabalho será de, no mínimo, 25 horas semanais e no máximo 50 horas na semana. A duração do contrato será de até três meses, podendo ser prorrogado.

Provas objetivas

A seleção dos candidatos terá prova objetiva com 50 ou 60 questões com conhecimentos básicos e específicos.

Agente Censitário são 60 questões distribuídas em:

10 questões (Língua Portuguesa);

10 questões (Raciocínio Lógico Quantitativo);

5 questões (Ética no Serviço Público);

20 questões (Conhecimentos Técnicos);

15 questões (Noções de Administração/Situações Gerenciais);

Recenseador são 50 questões distribuídas em:

10 questões (Língua Portuguesa);

10 questões (Matemática);

5 questões (Ética no Serviço Público);

25 questões (Conhecimentos Técnicos);

