Projeto que prevê concurso para 2 mil professores em Fortaleza segue para a Câmara

O projeto de lei que prevê concurso público para preencher 2 mil vagas para professores da rede municipal de ensino de Fortaleza foi enviado, nesta sexta-feira (8), para apreciação da Câmara Municipal (CMFOR).

A informação foi divulgada pelo prefeito José Sarto (PDT), nas redes sociais

“Como já havia anunciado na última semana, logo após aprovação do Legislativo, já publicaremos o edital de seleção. O certame é mais uma demonstração do esforço do Município em expandir a oferta de vagas e garantir a valorização profissional”, disse.

Foto: Reprodução Instagram

Segundo o prefeito, este deve ser o maior concurso público da história da categoria na Capital.