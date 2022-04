Concurso da Sefaz PE 2022 abre inscrições nesta terça-feira (5)

As inscrições para o concurso da Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz PE) tiveram início nesta terça-feira (5) e vão até o dia 5 de maio. Ao todo, são ofertadas 40 vagas efetivas, sendo 30 para os cargos de assistente e 10 para analista.

Os interessados devem acessar o site do Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE), banca organizadora do certame, para confirmar a participação.

Todas as oportunidades são imediatas, mas pode ser formado um cadastro para chamar durante a validade do certame. Há chances em ampla concorrência e para pessoas com deficiência.

Para vaga de assistente, ter nível médio completo é o principal requisito. A carga de trabalho é de 30 horas e remuneração de R$1.409,06. Já para vaga de analista, é preciso ter nível superior em qualquer área de graduação. A jornada de trabalho também será de 30 horas e o salário proporcionado é de R$2.309,20.

Provas

Os candidatos serão avaliados em uma etapa de seleção, por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório ou classificatório.

A prova está marcada para acontecer no dia 19 de junho, com duração total de quatro horas para todos os concorrentes. A avaliação contará com 60 questões, tendo disciplinas variadas conforme o cargo pretendido.