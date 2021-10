Programa Fortaleza Capacita oferta 1.670 vagas de cursos gratuitos para empreendedores

O Programa Fortaleza Capacita oferta, neste mês de outubro, 1.670 vagas para capacitações gerenciais em áreas como marketing, finanças, planejamento, vendas, negócios, atendimento, artesanato e moda. Os cursos gratuitos têm carga horária de 12h/a com direito à certificação.

Outubro traz mais opções de locais para as aulas presenciais, com formações realizadas em bairros como:

Conjunto Ceará;

Conjunto Palmeiras;

Bom Jardim;

Messejana;

José Walter;

Canindezinho;

Jangurussu;

Mucuripe, entre outros.

LEIA MAIS Papo Carreira Fortaleza abre inscrições para mais de 2 mil vagas de estágio remunerado para ensino superior

Público-alvo

São disponibilizadas 35 turmas, sendo 16 online e 29 presenciais. As ações são voltadas para pessoas acima de 18 anos, empreendedores ou que querem montar o próprio negócio.

Como se inscrever

Os interessados em participar das capacitações gerenciais e consultorias podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) pelo telefone 0800 081 4141 ou pelo WhatsApp (85) 9 8439-4982 (não recebe ligações).

Há, também, como se inscrever pelo e-mail fortalezacapacita@sde.fortaleza.ce.gov.br ou pelo site Fortaleza Capacita.

Protocolos de segurança sanitária

De acordo com a SDE, que coordena a ação em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Ceará (Sebrae/CE), as formações seguem todas as ações preventivas.

São cumpridas medidas como indicação de distanciamento social mínimo, limpeza e desinfecção das superfícies, além da disponibilização de álcool em gel. O uso de máscara, reforça, é obrigatório.

Quero receber conteúdos exclusivos do Papo Carreira