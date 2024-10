Inscrições para o vestibular 2025.1 da Uece encerram na sexta-feira (11)

As inscrições para o vestibular 2025.1 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) encerram na próxima sexta-feira (11), às 17 horas. Interessados em participar da seleção devem manifestar o interesse no site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV). São ofertadas, ao todo, 2,8 mil vagas para cursos em Fortaleza e no Interior do Ceará.

A primeira fase do vestibular está prevista para ocorrer no dia 17 de novembro deste ano. Já as provas de segunda fase serão aplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro, um domingo e uma segunda-feira, respectivamente.

São ofertadas 2,8 mil vagas, sendo 1,2 mil para cursos em Fortaleza e 1,5 mil para cursos em unidades do interior do Estado, localizadas nos municípios de Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateús, Tauá, Mombaça, Aracati, Canindé e Quixeramobim.

Inscrições

A taxa de inscrição no vestibular da Uece custa R$ 160, no valor integral, e pode ser paga na rede bancária ou em estabelecimentos credenciados.

No momento da inscrição, o candidato deve ainda indicar curso e a língua estrangeira de sua escolha, podendo ser inglês, francês ou espanhol. Nas provas da primeira fase são contempladas questões sobre ciências humanas, como filosofia, geografia, história e sociologia; ciências da natureza, como biologia, física, matemática e química, e linguagens e códigos, que incluem educação física, língua estrangeira e língua portuguesa.

Já a segunda fase exige conhecimentos específicos e uma redação.

Conforme o sistema de cotas, são reservadas 50% das vagas para estudantes que satisfizerem, simultaneamente, as seguintes condições:

Ter concluído os três anos do ensino médio regular em escolas públicas municipais, estaduais ou federais localizadas no Ceará;

Ser economicamente carente, ou seja, oriundo de família com renda mensal bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita.

Serviço

Vestibular 2025.1 da Uece

Inscrições: até as 17h de 11 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 160

1ª fase: 17 de novembro

2ª fase: 15 e 16 de dezembro

Mais informações: (85) 3101-9710 ou 3101-9711