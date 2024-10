Com salários iniciais de R$ 35,1 mil, concurso da Cage-RS tem edital divulgado; veja vagas

Foi divulgado nesta segunda-feira (7) o edital do concurso da Contadoria e Auditoria-Geral do Rio Grande do Sul (Cage-RS). Ao todo são 30 vagas para o cargo de Auditor do Estado. O salário inicial é de R$ 35.161,38.

>>> Leia o edital

As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que organiza o certame, a partir de 14 de outubro até o dia 13 de novembro. Para se inscrever, é necessário pagar uma taxa de R$ 258,66. Candidatos que possuem alguma deficiência e que sejam de baixa renda podem solicitar a isenção do valor.

As vagas serão preenchidas por candidatos que tiverem concluído os cursos de Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas e Sociais, Ciências Econômicas, Administração, Engenharia ou Tecnologia da Informação (TI).

Como forma de avaliação, os candidatos deverão realizar uma prova objetiva, de múltipla escolha, com 160 questões de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está prevista para o dia 12 de janeiro de 2025 nos turnos manhã (8h às 12h) e tarde (15 às 19h). Os locais de prova ainda serão divulgados.

Das 30 vagas totais, o concurso irá destinar cinco delas para pessoas negras, três para pessoas com deficiência, uma para indígena e uma para pessoa trans.

O regime de trabalho será de tempo integral com 40 horas semanais. O edital informa que os contratados devem ter disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados.