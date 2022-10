Inscrições para o concurso do INSS terminam nesta segunda (3); veja edital

Interessados em disputar uma das mil vagas do concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem até as 18h desta segunda-feira (3) para garantir a inscrição no site do Cebraspe.

A taxa de inscrição custa R$ 85 e poderá ser paga até o dia 21 de outubro.

As oportunidades são para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige nível médio de formação. O salário inicial é de R$ 5.905,79 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Do total de vagas, 708 são para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 destinadas a pessoas negras.

Acesse aqui o edital do concurso do INSS

Provas

A aplicação das provas objetivas está marcada para o dia 27 de novembro com questões de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, noções de Direito Constitucional, noções de Direito Administrativo e noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático.

A segunda e última etapa do certame será um curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos farão uma prova objetiva com 120 questões e prova discursiva a ser respondida em até 15 linhas com o conteúdo ministrado.