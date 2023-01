Indústria abre seleção com 30 vagas para fábrica no Eusébio, na Grande Fortaleza

A Projeart, indústria do segmento de produção de estruturas metálicas, está com 30 vagas abertas para a fábrica no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. A unidade passa por obras de expansão, e as oportunidades são para contratação imediata.

As vagas são para atuar em todas as unidades de produção e contemplam diversos setores e funções, como serralheiro, almoxarife, auxiliar de produção, inspetor de qualidade, aprendiz, estagiário de manutenção e analista de Recursos Humanos.

Interessados podem enviar currículo para o e-mail rh@projeart.ind.br, fazer a inscrição no site da Projeart ou preencher ficha de seleção pessoalmente na matriz (rua Eduardo Sá, 465, bairro Jabuti, Eusébio).

O atendimento presencial acontece às quintas-feiras, das 7h às 8h.

Mais 130 vagas no 1º semestre

Segundo a empresa, mais 130 vagas fixas ainda surgirão até a finalização da obra, prevista para o primeiro semestre deste ano, e início do funcionamento completo da nova fábrica.

A expectativa da Projeart com a nova fábrica é triplicar a capacidade produtiva para execução de obras de pequeno, médio e grande portes.

Serviço

Projeart Soluções Tecnológicas em Aço

Endereço: rua Eduardo Sá, 465, bairro Jabuti, Eusébio

Telefone: (85) 3275-1220