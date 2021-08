Governo do Ceará ofertará mais de 2 mil bolsas de pesquisa de até R$ 9 mil

Até o fim deste ano, o Governo do Ceará irá conceder 2.054 bolsas de formação acadêmica e pesquisa científica a diferentes níveis do ensino superior. Com remuneração de R$ 400 a R$ 9 mil, as bolsas deverão durar de 6 a 48 meses. O benefício será válido para estudantes de instituições públicas e particulares (Veja lista completa abaixo).

Durante o anúncio da oferta das bolsas na manhã desta quinta-feira (19), o governador Camilo Santana apontou que o aporte financeiro empregado será de R$ 92 milhões ao fim do ciclo.

"Investimento em pesquisa e na formação acadêmica de nossos alunos, professores e pesquisadores, principalmente neste momento desafiador da pandemia, no qual a Ciência foi e tem sido fundamental para superação dessa crise sanitária", justificou o gestor.

Seleção

O Diário do Nordeste solicitou à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) detalhes sobre o edital de seleção dos novos bolsistas, e aguarda retorno. No entanto, Camilo Santana antecipou que o programa será válido para pesquisadores locais e visitantes de universidades de fora do Estado.

"Trata-se de uma ação fundamental básica para o desenvolvimento da Ciência no Estado. Não há sociedade moderna, estado moderno que não seja baseado numa ciência forte e bem financiada. É uma visão que tem faltado no plano federal", avaliou o presidente da Funcap, Tarcísio Pequeno.

Níveis

Iniciação científica

Total de bolsas: 780

Valor: R$ 400

Período: 12 meses

Mestrado

Total de bolsas: 606

Valor: R$ 1.500

Período: 24 meses

Doutorado

Total de bolsas: 486

Valor: R$ 2.200

Período: 48 meses

Pós-doutorado

Total de bolsas: 64

Valor: R$ 5 mil

Período: 24 ou 48 meses

Pesquisador visitante

Total de bolsas: 10

Valor: R$ 9 mil

Período: 12 meses

Bolsas de pesquisa

Total: 108

Valor: R$ 560 a R$ 5.200

Período: 12 meses

Instituições locais

Além das instituições de ensino superior públicas e privadas do Ceará, as bolsas serão oferecidas para: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce); Instituto do Câncer do Ceará (ICC); Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec); Instituto Centro de Ensino Tecnológico; e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).