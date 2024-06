Enem 2024: inscrições para moradores do Rio Grande do Sul são reabertas; veja datas

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informaram que as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foram reabertas para moradores do Rio Grande do Sul neste domingo (16). O período extra foi estabelecido devido às enchentes que atingiram o estado e deixaram milhares de pessoas desabrigadas.

As inscrições permanecerão abertas até a próxima sexta-feira (21). Todos os moradores do Rio Grande do Sul terão direito à isenção da taxa de inscrição, que custa R$ 85.

Veja também Papo Carreira Concurso TRT Ceará divulga edital com salários de até R$ 16 mil; saiba como se inscrever Papo Carreira Concurso TRF1 lança edital com 16 vagas e salários iniciais de até R$ 16 mil

Durante o período regular, entre os dias 27 de maio e 14 de junho, foram registradas 259.936 inscrições no Rio Grande do Sul. O Ministério da Educação ainda avalia a necessidade de aplicação das provas em uma nova data para os participantes do estado.

COMO SE INSCREVER

O primeiro passo para fazer a inscrição do Enem 2024 deve ser o cadastro do participante no Gov.br. Caso já tenha, basta seguir os passos: