Concurso TRT Ceará divulga edital com salários de até R$ 16 mil; saiba como se inscrever

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Ceará (TRT-CE) publicou, nesta sexta-feira (14), edital de concurso público para provimento de cargos de servidores. O certame oferta duas vagas para o cargo de técnico judiciário - área administrativa e cadastro de reserva para os demais.

A Fundação Carlos Chagas (FCC) é a banca examinadora contratada para aplicar as provas, que ocorrerão no dia 1º de setembro, em Fortaleza.

Todos os cargos exigem nível superior de escolaridade, e a remuneração inicial pode chegar a R$ 16.035,69.

>> Veja edital completo

Inscrição TRT Ceará

O prazo para inscrições no concurso será aberto às 10h de segunda-feira (17) seguindo até as 23h59 do dia 12 de julho (horários de Brasília), no Portal do Candidato do site da FCC. A taxa de inscrição é de R$ 110 para os cargos de analista e de R$ 90 para os de técnico.

Das vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade do concurso, haverá reserva de 20% para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.