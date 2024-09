Empresa de tecnologia oferece 60 vagas para treinamento gratuito de desenvolvimento de softwares

Estão abertas até esta sexta-feira (13) as inscrições para um treinamento gratuito de desenvolvimento de softwares. São oferecidas 50 vagas a iniciantes na área ou profissionais interessados em migrar de carreira. Para se inscrever, é necessário ter, no mínimo, 18 anos.

De acordo com os organizadores da terceira edição do "Orion Bootcamp", serão 60 dias de imersão, com aulas online e ao vivo, e os inscritos poderão escolher uma das três trilhas educacionais de tecnologia disponíveis no programa: Programação (Front-end Angular ou Back-end Node), Product Owner (profissional que cuida do produto digital) e Inteligência Artificial. Além disso, após o treinamento, em dezembro, cinco participantes poderão ser contratados pela empresa responsável pelo curso, a New Rizon.

De acordo com o CEO da New Rizon, Henrique de Castro, o treinamento servirá não apenas para aperfeiçoar a técnica dos candidatos como, também, trabalhar temas como empreendedorismo, ética e trabalho remoto.

Como se inscrever?

As inscrições para o curso poderão ser feitas até esta sexta, por meio do site da New Rizon. O resultado será divulgado uma semana depois, no dia 20 de setembro.

O treinamento, por sua vez, ocorrerá entre 28 de setembro e 7 de dezembro. Já a formatura e o anúncio dos contratados será no dia 9 de dezembro.

Sobre a New Rizon

A empresa é dedicada a transformar negócios por meio de tecnologias avançadas, aplicando processos ágeis, inovadores e estratégicos. Em 2022, teve um crescimento de 99%, e atendeu a clientes de diferentes setores, como financeiro, de serviços, varejo e educação.