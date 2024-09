Instituto Centec e Secitece abrem mais de mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), por meio do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional no Ceará, com 1.085 vagas.

As capacitações estão disponíveis nas modalidades presencial e on-line, em 24 municípios do Estado, com turmas iniciando a partir de segunda-feira (16). Os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) são realizados pela Rede de Centros Vocacionais Tecnológicos (Rede CVT).

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site do Centec Academy e consultar as turmas disponíveis. No caso dos cursos presenciais, as inscrições podem ser realizadas também presencialmente nos CVTs que vão ofertar as turmas.

Podem se inscrever gratuitamente pessoas a partir de 16 anos, sem limite de idade, observando os requisitos de escolaridade exigidos por cada curso. O tempo de cada formação varia de 40h a 220 horas, e os alunos aprovados receberão certificado.

Cursos

As formações contemplam diferentes áreas do mercado de trabalho, como: análises ambientais, aplicador de fumê automotivo profissional, criação de personagens para games, costureiro, design de sobrancelhas, laboratório prático em jogos, manutenção mecânica em motocicleta, noções em informática, entre outras.

A relação completa dos cursos ofertados e a lista de todos os locais onde acontecem as formações estão disponíveis no site do Centec.