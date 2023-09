Cursos de artes e formação em tecnologia são abertos na Rede Cuca; saiba como se inscrever

Começam nesta sexta-feira (1º) as inscrições para cursos de tecnologias, comunicação, artes e linguagens ofertados na Rede Cuca no mês de setembro. Já as inscrições para esportes têm início na próxima terça-feira (5). São ofertadas mais de 700 vagas.

Entre as opções estão os cursos de informática, teatro, música, dança, fotografia de retrato, roteiro e câmera de vídeo, inglês para o mercado de trabalho, programação python e mais. Já na área de esportes, são mais de 25 modalidades, como futsal, vôlei, basquete, cross cuca, treinamento funcional, jiu-jitsu, muay thai, entre outros.

As vagas são destinadas, prioritariamente, a jovens de 15 a 29 anos. O horário de atendimento dos equipamentos é de terça a sexta, das 8h às 20h, e sábado, das 8h às 12h. O início das aulas é imediato.

Veja calendário

Cursos de artes: a partir de sexta-feira (1º)

Cursos de formação e tecnologia: a partir de sexta-feira (1º)

Artes marciais: a partir de terça-feira (5)

Esportes coletivos: a partir de quarta-feira (6)

Demais modalidades esportivas: a partir de sexta-feira (8)

Veja como se inscrever

Cada aluno só poderá participar de apenas um curso de formação e/ou modalidade esportiva por mês.

Os jovens interessados podem se matricular por meio do Portal da Juventude ou presencialmente na sala de matrículas dos equipamentos da Rede Cuca (Barra, Pici, Jangurussu, Mondubim ou José Wálter).

Para se inscrever é necessário fazer o cadastro no Portal da Juventude e ter e-mail e CPF válidos.

Os jovens já matriculados em atividades esportivas que tiverem 75% de presença no mês anterior possuem a vaga renovada automaticamente. As oportunidades remanescentes são abertas a novos alunos.

Caso todas as vagas sejam preenchidas, os interessados podem ficar no cadastro de reserva.