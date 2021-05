Confira o resultado da 2º fase da seleção para agentes de microcrédito no Ceará

A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), por meio do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), divulgou o resultado da segunda fase da seleção para agentes de microcrédito e supervisores de crédito do Ceará Credi nesta terça-feira (18).

Os aprovados nessa etapa terão a documentação submetida à análise e conferência. Estando apto, o candidato passará para a etapa de avaliação de saúde ocupacional.

Confira o resultado para agente

Confira o resultado para supervisor

A segunda fase do processo seletivo consistiu em uma formação à distância com os participantes de cada modalidade.

Ao todo, 104 vagas estão disponíveis para contratação imediata, sendo 96 para agentes e oito para supervisores.

Veja detalhes sobre os cargos

Agente de Microcrédito

Lotação: Coordenação de Formação Profissional e Empreendedorismo - IDT;

Número de vagas: 96, distribuídas nas Regiões de Planejamento do Ceará;

Carga horária: 200 horas mensais;

Salário bruto: R$ 1.427,85

Natureza do contrato de trabalho: Tempo indeterminado

Regime de trabalho: Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)

Veja edital completo

Supervisor de Crédito

Lotação: Coordenação de Formação Profissional e Empreendedorismo - IDT;

Número de vagas: 8, distribuídas nas Regiões de Planejamento do Ceará;

Carga horária: 200 horas mensais;

Salário bruto: R$ 1.952,01

Natureza do contrato de trabalho: Tempo Indeterminado

Regime de trabalho: Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)

Veja edital completo

Os selecionados atuarão nessas regiões:

Fortaleza

Cariri

Centro-Sul

Litoral Norte

Serra da Ibiapaba

Sertão de Sobral

Maciço de Baturité

Sertão Central

Litoral Oeste

Vale do Curu

Sertão de Canindé

Sertão dos Crateús

Sertão dos Inhamuns

Litoral Leste

Vale do Jaguaribe

O que é o programa

Operacionalizado pela Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), em parceria com o Instituto E-dinheiro Brasil, o Programa Ceará Credi vai conceder crédito a microempreendedores formais e informais, trabalhadores autônomos dos diversos segmentos de produção, artesanato, comércio e serviços, inclusive empreendedorismo social e cultural.

A iniciativa beneficiará também agricultores familiares que desenvolvam negócios não agrícolas no meio rural.