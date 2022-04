Concurso Urca: edital é publicado; salário pode chegar a R$ 11 mil

O edital do concurso público da Universidade Regional do Cariri (Urca) foi publicado no Diário Oficial do Estado nessa sexta-feira (29) com 66 vagas para os cargos de Professor Auxiliar, Assistente e Adjunto, e outras 118 conforme a demanda universitária.

Deste total, 20% são para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência (PcDs).

O salário pode chegar a R$ 11 mil.

Inscrições

As inscrições terão início às 8h horas após 30 dias corridos, contados a partir da publicação do edital no DOU. O processo ficará aberto por 30 dias com término às 23h59 do último dia de inscrição.

Os interessados deverão realizar as inscrições exclusivamente no site da Urca.

Requisitos

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro com visto permanente; e no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino;

Ser portador do diploma de graduação exigido, para o setor de estudo de opção do candidato, obtido em curso superior reconhecido por órgão competente, expedido por instituição de educação superior nacional credenciada, ou por instituição estrangeira, desde que revalidado nos termos da legislação vigente;

Ter a formação acadêmica exigida, para o setor de estudo de opção do candidato, com titulação obtida em programa de pós-graduação reconhecido por órgão competente, expedido por instituição de educação superior nacional credenciada, ou por instituição estrangeira, desde que revalidado nos termos da legislação vigente;

Fases

I - Prova Escrita de caráter eliminatório e classificatório

Consistirá de uma dissertação e será realizada no mesmo dia e hora para todos os candidatos inscritos para o setor de estudo, com duração máxima de 4 horas.

II - Prova Didática de caráter eliminatório e classificatório

Tem por objetivo aferir a capacidade do candidato em relação aos procedimentos didáticos, ao domínio e conhecimento do assunto abordado na área do conhecimento objeto do concurso público e as condições para o desempenho de atividades docente em nível de Magistério Superior.

III - Prova de Títulos de caráter classificatório

Será constituída do currículo no modelo plataforma Lattes-CNPq, no qual a Banca Examinadora apreciará e pontuará, para cada um dos candidatos, os documentos comprobatórios apresentados.

Salários

Regime de Trabalho de 40 horas

Professor Auxiliar/Nível A - R$ 5.717,99

Professor Assistente/Nível D - R$ 7.767,94

Professor Adjunto/Nível I - R$ 11.237,96

Regime de Trabalho de 20 horas

Professor Auxiliar/Nível A - R$ 2.859,01

Professor Assistente/Nível D - R$ 3.883,96

Professor Adjunto/Nível I - R$ 5.619,00

Vagas

Artes visuais - 3

Teatro - 2

Ciências Biológicas - 4

Educação Física - 4

Enfermagem - 6

Química Biológica - 4

Medicina - 5

Construção Civil - 5

Engenharia de Produção - 1

Física - 2

Matemática - 2

Educação - 7

Direito - 2

Economia - 4

Turismo - 4

Ciências Sociais - 4

Geociências - 3

História - 2

Línguas e Literaturas - 2