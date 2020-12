Concurso da Ebserh reabre inscrições para 936 vagas temporárias

O concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) reabriu as inscrições para 936 vagas temporárias para os cargos de médicos. Com o novo edital, os interessados podem se inscrever até as 12h do dia 6 de janeiro no site da Ebserh. Salários podem chegar até R$ 8.647,57.

Para se inscrever, o participante deve preencher o formulário eletrônico de inscrição disponível no site. Em seguida, é necessário anexar o currículo, diploma e a documentação comprobatória dos Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados.

O resultado da seleção será divulgado no dia 8 de janeiro, a partir das 18h, no site da Ebserh. Entre as especialidades disponíveis estão "medicina de emergência", "anestesiologista", "clínica médica" e "medicina intensiva".

O processo seletivo tem como objetivo a contratação de profissionais para atendimento dos pacientes com Covid-19 nos Hospitais Universitários Federais da rede Ebserh. Os classificados receberão treinamentos específicos para atendimento da Covid-19. A capacitação será feita por curso de ensino a distância.

Serviço

Concurso Ebserh

Inscrições até 6 de janeiro, às 12h, no site da Ebserh ou no site do Instituto AOCP.





