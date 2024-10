Com salário de R$ 7,2 mil, inscrições para concurso da CGM em Fortaleza começam nesta segunda (21)

Começam nesta segunda-feira (21) as inscrições para o concurso público da Controladoria Geral do Município (CGM) em Fortaleza. As vagas são para o cargo de Auditor de Controle Interno, com salários iniciais de R$ 7,2 mil. Para se inscrever, basta preencher um formulário disponível no site do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), que organiza o certame.

Ao todo, são 12 vagas imediatas e 71 para cadastro reserva. A carga horária é de 40 horas semanais, e todos os candidatos precisam ter nível superior completo para participar. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de novembro, ao custo de R$ 200.

De acordo com o edital do concurso, o candidato que tiver algum título de especialização, seja mestrado ou doutorado, terá uma bonificação somada ao salário inicial. O benefício pode chegar a um acréscimo de 45%, a depender da titularidade.

O concurso tem previsão de ser aplicado no dia 12 de janeiro de 2025. No dia, os candidatos terão que realizar duas provas: uma objetiva e outra discursiva. A prova objetiva será constituída de 70 questões de múltipla escolha com 140 pontos no total. Já a prova discursiva terá apenas duas questões, e o candidato precisará escrever um texto de no máximo 20 linhas sobre um estudo de caso, que será apresentado nos textos motivadores.

Para aqueles aprovados na prova discursiva, ainda haverá a prova de títulos, de caráter apenas classificatório.

Cronograma