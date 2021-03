Centec oferta 747 vagas em cursos gratuitos para mulheres

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) abrem inscrições, a partir da próxima segunda-feira (8), para 13 cursos remotos gratuitos. São ofertadas 747 vagas e o público-alvo preferencial são mulheres.

As inscrições estarão disponíveis pelo site do Centec, podendo participar somente pessoas que moram no Ceará, a partir de 16 anos, com renda mensal familiar de até um salário-mínimo, beneficiários do programa Mais Infância, desempregados ou pessoas em busca do primeiro emprego.

A relação dos aprovados será divulgada na próxima sexta-feira (12) e as aulas começam dia 15 de março.

As capacitações ofertadas são: Técnicas de negociação e vendas, Noções de informática, Noções de eletricidade com segurança, Noções de nutrição e educação alimentar, Cultivo de hortaliças em ambiente doméstico, Técnicas do assistente administrativo, Ferramentas digitais, Técnicas de Instalações Hidrossanitárias, Eletricidade básica para mecânico de motos, Noções de operador de caixa, Norma Regulamentadora Nº 10 (NR-10), Noções de liderança e gestão de pessoas e Prevenção e controle de verminoses em ovinos e caprinos.

Segundo o Centec, os cursos visam favorecer a população que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, especialmente durante a pandemia.

As aulas serão transmitidas pela internet para preservar a saúde dos alunos, professores e demais colaboradores da instituição durante a pandemia. Dessa forma, segundo destaca o Centec, é importante que os interessados possuiam computador, notebook, tablet ou celular com acesso à internet.