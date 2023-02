Ceará Credi segue com inscrições para assistente administrativo até esta terça-feira (28)

O Programa de Microcrédito Produtivo do Governo do Estado (Ceará Credi) segue com inscrições abertas para o cargo de assistente administrativo (cadastro de reserva) até esta terça-feira (28).

Os interessados podem se inscrever no site do IDT. As inscrições são gratuitas.

As vagas são nos municípios de Iguatu, Canindé, Itapipoca, Aracati, Acaraú, Tianguá, Baturité, Crateús e Tauá.

O salário bruto chega a R$ 1.897,02, dependendo do município onde a vaga é ofertada. Há, ainda, uma ajuda de custo com valores entre R$ 300 e R$ 500.

CEARÁ CREDI

O Ceará Credi é um programa desenvolvido pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), e tem o objetivo de disponibilizar crédito para o fortalecimento ou abertura de micro e pequenos negócios em todo o Estado.