Prefeitura de Fortaleza vai ampliar passe livre estudantil; veja as regras
Mensagem foi encaminhada pelo prefeito Evandro Leitão ao Legislativo; medida deve valer a partir de julho
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), enviou à Câmara Municipal, nesta segunda-feira (22), mensagem que amplia a gratuidade aos estudantes no transporte público da Capital. A medida expande o atual passe livre estudantil e garante o acesso aos coletivos também aos sábados, domingos e durante os meses de férias escolares.
Conforme apurou esta Coluna, cada aluno com carteirinha terá direito a duas passagens diárias nos ônibus de Fortaleza nesses períodos. O benefício alcança estudantes do ensino fundamental ao superior, incluindo o ensino técnico.
A partir de julho
Pelo texto, a gratuidade ampliada começa a valer em 1º de julho, após a sanção. Nos bastidores, a avaliação entre os vereadores é que o projeto deve tramitar sem maiores obstáculos no Legislativo municipal.
O vereador Aglaylson (PT), vice-líder do governo na Casa, será o relator da proposta.
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Alcance da proposta
Até o dia 1º de junho, conforme a gestão municipal, quase 245 mil carteirinhas de 2026 já haviam sido solicitadas e confeccionadas na Cidade. Outros milhares de documentos têm processos de pedido e confecção iniciados diariamente.
A expansão era promessa de campanha do prefeito e deve virar uma das bandeiras da gestão na área de mobilidade.