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Prefeitura de Fortaleza vai ampliar passe livre estudantil; veja as regras

Mensagem foi encaminhada pelo prefeito Evandro Leitão ao Legislativo; medida deve valer a partir de julho

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
Inácio Aguiar
Legenda: Estudantes terão direito a duas passagens gratuitas por dia no transporte coletivo também aos sábados, domingos e períodos de férias
Foto: José Leomar/SVM

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), enviou à Câmara Municipal, nesta segunda-feira (22), mensagem que amplia a gratuidade aos estudantes no transporte público da Capital. A medida expande o atual passe livre estudantil e garante o acesso aos coletivos também aos sábados, domingos e durante os meses de férias escolares. 

Conforme apurou esta Coluna, cada aluno com carteirinha terá direito a duas passagens diárias nos ônibus de Fortaleza nesses períodos. O benefício alcança estudantes do ensino fundamental ao superior, incluindo o ensino técnico. 

A partir de julho 

Pelo texto, a gratuidade ampliada começa a valer em 1º de julho, após a sanção. Nos bastidores, a avaliação entre os vereadores é que o projeto deve tramitar sem maiores obstáculos no Legislativo municipal.

O vereador Aglaylson (PT), vice-líder do governo na Casa, será o relator da proposta.

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A expansão era promessa de campanha do prefeito e deve virar uma das bandeiras da gestão na área de mobilidade.

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