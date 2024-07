Sustentabilidade na construção civil: preservando o meio ambiente

A sustentabilidade na construção civil emerge como uma necessidade imperativa no cenário contemporâneo, onde a preservação do meio ambiente se torna central para garantir um futuro habitável às gerações futuras. O setor, historicamente marcado por impactos ambientais significativos, está passando por uma transformação rumo a práticas mais sustentáveis, promovendo um equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a conservação ambiental.

A principal questão enfrentada pelo segmento é a geração de resíduos. Estratégias como o uso de materiais sustentáveis e a adoção de técnicas construtivas que reduzem o desperdício têm se mostrado fundamentais. Materiais como madeira certificada, concreto reciclado e tijolos ecológicos são exemplos de como é possível minimizar o impacto ambiental sem comprometer a qualidade das edificações.

Edifícios sustentáveis incorporam sistemas que reduzem o consumo de energia, como iluminação LED, sistemas de climatização eficientes e integração de fontes renováveis, como painéis solares. Outra medida interessante para reduzir a emissão de carbono é o plantio de mudas. Nós da Brasterra, por exemplo, desenvolvemos um programa específico para neutralizar o CO2 e fortalecemos o vínculo com as comunidades locais no Ceará ao incentivar práticas de arborização urbana e preservação ambiental, através de incentivo ao plantio de mudas de plantas nativas como o ipê, típico da mata atlântica na serra.

Outro aspecto central é a gestão responsável dos resíduos da construção. A reciclagem de entulhos e a reutilização de materiais descartados são práticas que não só diminuem a quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários, mas também conservam recursos naturais escassos.

A conscientização dos stakeholders também é essencial. Desde os profissionais da construção até os consumidores finais, todos têm um papel a desempenhar na promoção de práticas sustentáveis. Educação ambiental e divulgação dos benefícios econômicos e ambientais de edifícios sustentáveis são fundamentais para a disseminação dessa cultura. Investir em sustentabilidade é um ato de responsabilidade social e uma estratégia inteligente para o futuro do planeta e das futuras gerações.

Edmundo Rodrigues é empresário e sócio-diretor da Brasterra Imóveis