Segurança no Trabalho: Um Pilar para o Sucesso Sustentável na Logística

A segurança no trabalho é um valor fundamental e inegociável para qualquer empresa que busque crescimento sustentável e respeito por seus colaboradores. Na área da logística, onde o dinamismo e os riscos operacionais são uma constante, cuidar da integridade física e mental da equipe é mais do que uma responsabilidade: é uma estratégia que se reflete diretamente na eficiência, reputação e sustentabilidade do negócio.

Entendemos que colaboradores que se sentem seguros e ambientes de trabalho protegidos geram resultados positivos tanto para os clientes quanto para a sociedade como um todo. Por isso, a segurança foi elevada ao topo das nossas prioridades, resultando numa significativa transformação da nossa empresa nos últimos tempos.

Ao longo de 2024, conseguimos uma redução de 38% nos incidentes que resultaram em afastamento de colaboradores, em comparação com o ano anterior. Isso não só preservou a saúde e o bem-estar dos nossos profissionais, mas também melhorou a produtividade e garantiu a continuidade das operações sem interrupções desnecessárias. Além da redução de incidentes com afastamento, registramos uma impressionante diminuição de 45% nos danos materiais, um reflexo direto de operações mais seguras e uma gestão mais eficiente dos recursos da empresa. Outro ponto que nos orgulha muito é a redução de 80% nos incidentes ambientais.

Esses resultados positivos só foram possíveis graças ao envolvimento ativo dos colaboradores, ao fortalecimento da cultura de prevenção e à adoção de estratégias inovadoras que promovem ambientes de trabalho mais seguros e eficientes, mas queremos ir além, buscando o "zero acidentes" como meta constante, um objetivo que está ao nosso alcance.

Para garantir que a segurança continue sendo um pilar central da nossa empresa, vamos continuar investindo em programas de treinamento e conscientização, buscando sempre as melhores e mais inovadoras tecnologias e práticas do mercado. Acreditamos que, ao manter o foco na segurança, não apenas protegemos nossos colaboradores e o meio ambiente, mas também garantimos a eficiência e a sustentabilidade das nossas operações, contribuindo para um futuro melhor para todos.

Wellington Brilhante é gerente de operações de transportes da Unilink