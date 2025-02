Perspectivas para 2025 e a responsabilidade de manter o Nordeste crescendo acima da média nacional

O ano de 2024 foi um marco para o desenvolvimento da região Nordeste. Com a superação da média nacional de crescimento econômico, o Nordeste reafirmou sua capacidade de inovação, resiliência e protagonismo no cenário brasileiro.

Nesse contexto, o Banco do Nordeste desempenhou um papel central com mais de R$ 61 bilhões em contratos e consolidando-se como agente indutor de crescimento, inclusão e sustentabilidade.

Os resultados de 2024 refletem a força do trabalho conjunto entre o banco, seus clientes, parceiros e governo federal, na figura do presidente Lula, cujas diretrizes balizam nosso trabalho a cada dia.

Entre os destaques do ano, o Programa Crediamigo expandiu sua presença com a inauguração de 67 novas unidades de relacionamento, atingindo a marca de 537 unidades ativas. Com R$ 12 bilhões desembolsados em 2024 – um aumento de 13,27% em relação a 2023 –, o programa seguiu sua missão de inclusão financeira e reforço do protagonismo feminino, uma vez que as mulheres correspondem a dois terços dos clientes.

No campo, o Agroamigo alcançou resultados históricos, com R$ 8,6 bilhões aplicados, crescendo 51,8% em relação ao ano anterior e 126% comparando com 2022. Um desempenho que promoveu a modernização do setor agrícola e empoderou pequenos produtores rurais, no Semiárido.

Outro destaque foi o crédito para micro e pequenas empresas, que somou R$ 6 bilhões em 2024, com crescimento de 8,4% em clientes desse segmento.

Para 2025, o desafio é crescer ainda mais, com um orçamento 18% superior ao do ano passado. Nosso compromisso é o de ampliar o apoio a setores estratégicos como energias renováveis e intensificar ainda mais o foco nos micro e pequenos empreendedores, que elencamos como público prioritário. Eles já foram responsáveis por mais de 60% do crédito em 2024.

Nosso objetivo é alcançar um equilíbrio ainda maior na distribuição dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), garantindo que todos os estados da região tenham acesso às oportunidades de crescimento proporcionadas pelo banco.

Encerramos 2024 reafirmando o Banco do Nordeste como uma das 100 marcas mais valiosas do Brasil, ocupando a posição 55 no ranking nacional. Uma conquista que retrata nosso valor de mercado, mas, sobretudo, a confiança de milhões de brasileiros que veem no BNB um parceiro para transformar sonhos em realidade.

O ano de 2025 será, sem dúvida, mais um capítulo na construção de um Nordeste mais forte, mais inclusivo e mais sustentável. Contamos com cada empreendedor, agricultor, empresário e cidadão nordestino para escrever essa história conosco.

Paulo Câmara é presidente do Banco do Nordeste