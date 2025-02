A respeitável e ambiciosa, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) de lançar um Plano de Transformação Digital, dentro da tão amplamente comentada Estratégia Federal de Governo Digital, não deixa de ser um passo obrigatório nesse nosso admirável século XXI. Entretanto, é bom lembrar que o sucesso desse plano pretensioso vai depender de uma mistura bem dosada de “teoria sólida e adaptação prática”, de maneira que possamos enxergar o rosto do homem que está em grande parte escondido por uma maçã verde pairando.

Como vemos no retrato Le fils de l'homme, a proposta realmente se veste com os chiques princípios reconhecidamente a transformação digital no setor público, tais como a interoperabilidade dos sistemas, a centralidade no usuário e a modernização de infraestruturas legadas. Parece alinhar-se ao modelo de GovTech, que prioriza a eficiência através de tecnologias disruptivas, conforme argumentado por estudiosos como Janowski (2015) em sua obra Digital Government Evolution.

Contudo, apesar da pompa e do chapéu Coco, existe uma ausência notável de menção explícita às diretrizes da OCDE para inclusão digital, o que pode comprometer a sustentabilidade das ações propostas. A priorização da proatividade, como antecipar demandas por meio de dados, é um diferencial positivo, mas isso demanda uma infraestrutura analítica robusta — algo que ainda é incipiente no Brasil, especialmente fora dos grandes centros urbanos. A meta de "letramento digital" supõe conectividade universal, uma realidade mais adversa nas regiões Norte e Nordeste. Como destacou o ministro da educação: “atualmente o Brasil possui 4,1 milhões de alunos sem acesso adequado à Internet, sendo que 79% desses estudantes estão em escolas localizadas nessas regiões.”

Se bem implementado, o detalhamento dos investimentos e resultados educacionais permitirá maior "controle social". É essencial considerar a perspectiva de Magritte, que nos lembra de olhar além das aparências para compreender verdadeiramente as políticas públicas educacionais. Afinal, “(...) tudo o que vemos esconde outra coisa, queremos sempre ver o que está escondido pelo que vemos.”

Davi Marreiro é consultor pedagógico