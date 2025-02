Cidades do Ceará em crise climática: como planejar um futuro urbano resiliente?

As cidades cearenses enfrentam desafios cada vez mais intensos, acentuados pela crise climática. Enquanto Fortaleza sofre com alagamentos frequentes, o interior do estado lida com secas prolongadas e degradação do solo. Esses impactos se agravam com a urbanização desordenada, que reduz áreas verdes e potencializa as ilhas de calor. Como destaca Ailton Krenak (2019), a crise ambiental reflete nossa desconexão com a natureza, vista como um recurso inesgotável. Esse pensamento se traduz em cidades onde rios viram canais, solos permeáveis dão lugar ao asfalto e áreas verdes são substituídas por empreendimentos. Para reverter esse cenário, é urgente um planejamento urbano sustentável, com recuperação da vegetação nativa, arborização, regeneração de matas ciliares, arquitetura bioclimática e sistemas eficientes de drenagem.

A crise climática também amplia desigualdades sociais e afeta de forma mais intensa as populações vulneráveis. Quem mora em áreas de risco está mais exposto aos impactos de enchentes e ondas de calor devido às infraestruturas precárias. Sem medidas adequadas, essas comunidades vivem em condições de extrema vulnerabilidade. A resiliência urbana se torna, assim, essencial para evitar que essas desigualdades se ampliem.

O arquiteto urbanista tem papel fundamental na mitigação dos impactos climáticos, integrando soluções equilibradas com a natureza. A infraestrutura verde, como telhados vegetados, jardins biofiltrantes e corredores ecológicos, reduz ilhas de calor, melhora a drenagem urbana e contribui para a biodiversidade e a qualidade do ar. Já a arquitetura bioclimática otimiza o conforto térmico e reduz o consumo de energia. Ao adotar essas estratégias, é possível tornar as cidades mais sustentáveis e resilientes.

No entanto, tais mudanças exigem políticas públicas eficazes. Municípios devem atualizar seus planos diretores, definir as regras para o uso sustentável do solo, investir em educação ambiental e fornecer incentivos para construções ecológicas.

O futuro das cidades cearenses depende das decisões tomadas hoje. Construir espaços urbanos resilientes requer comprometimento do poder público, do setor técnico e da sociedade. Se cada ator desempenhar o seu papel, ainda haverá tempo para transformar os centros urbanos e garantir qualidade de vida para todos.

Marília Gouveia é coordenadora e professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Luciano Feijão