Inclusão de alunos autistas exige suporte especializado e profissionais capacitados

A inclusão de alunos autistas no ambiente escolar vai além da presença em sala de aula; requer um atendimento especializado e profissionais capacitados para garantir um aprendizado significativo. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva reforçam o direito ao suporte adequado, o que exige das instituições de ensino, públicas e privadas, a qualificação contínua de seus educadores.

A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura aos alunos autistas o direito ao ensino inclusivo e ao acompanhamento especializado. O artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei nº 9.394/1996) determina que os sistemas de ensino devem oferecer atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular, o que inclui adaptações metodológicas e professores preparados para as mais diversas ocasiões.

A falta de formação específica desses profissionais pode comprometer o desenvolvimento do aluno, tornando o ambiente escolar excludente. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) determina que é dever da escola garantir um ambiente acessível e adequado. Existe também uma garantia de suporte para alunos especiais de escolas particulares, sem cobranças adicionais às famílias, ação consolidada por meio do Supremo Tribunal Federal — julgamento do Tema 1.096.

Os pais, no entanto, desempenham um papel fundamental na garantia desses direitos, podendo recorrer ao Ministério Público, às Defensorias Públicas ou aos Conselhos de Educação caso a instituição de ensino negligencie o suporte necessário. A recusa de matrícula ou a falta de adaptação adequada podem configurar discriminação, passível de sanções legais, conforme previsto no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão.

É válido considerar que a especialização contínua dos professores e demais profissionais da educação não é apenas uma exigência legal, mas um compromisso com a sociedade. Investir na formação docente significa transformar a escola em um espaço de aprendizado acessível e respeitoso, onde cada aluno, independentemente de sua condição, tenha suas potencialidades desenvolvidas. A inclusão não é um favor, mas um direito que precisa ser garantido com responsabilidade.

Laís Albuquerque é advogada no escritório Renan Azevedo